Уфа, 7 ноября, 2023, 16:20 — ИА Регнум. В Башкирии в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе пострадали шесть человек, сообщили 7 ноября в региональном главном управлении МВД.

МЧС Башкортостана

«В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей Skoda и Kia травмировано шесть человек, все взрослые», — сообщили в ведомстве.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, их состояние уточняется.

В настоящее время причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября в Башкирии произошла дорожная авария со школьным автобусом. В результате ДТП пострадали семь человек.

В автобусе, в который врезался автомобиль Lada Largus, ехали десять детей и один сопровождающий. Всех пострадавших — четверых взрослых из легковушки и троих девочек из автобуса — доставили в больницу.