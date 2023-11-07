Москва, 7 ноября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин считает, что санкционное давление на Россию будет расти, а основной удар придётся на российскую нефтяную отрасль. Вместе с тем «нефтянка» в России уже находится под усиленным бременем налоговой нагрузки, которое мешает ей развиваться. Об этом он рассказал в статье, опубликованной в «Независимой газете».

Delyagin.ru Михаил Делягин

По мнению Делягина, Минфин и Центробанк создали неблагоприятную среду для развития отрасли в России. Он приводит в пример топливный кризис, который начался в августе. Причиной кризиса парламентарий считает сокращение дотирования российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) вдвое. Более того, заводы должны быть центрами прибыли, однако в результате налогового маневра 2018 года они стали убыточными, так как эта ситуация стимулирует вывоз сырья в ущерб его переработке, считает Делягин.

В свою очередь сокращение дотаций НПЗ через механизм «обратного акциза» или «демпфера» привело к взлёту внутренних цен на нефтепродукты, угрозе срыва осенних полевых работы и дефициту топлива в ряде регионов. Ситуация начала исправляться только после прямого вмешательства президента, подчеркивает Делягин. При этом, отмечает он, налогообложение менее значимых отраслей, например, черной металлургии, связи, строительства, производства удобрений, остается несопоставимо низким.

Уже сейчас налоговая неопределенность весьма серьезно мешает нефтяной отрасли, у которой с 2020 по 2023 год более двадцати повышающих налоговую нагрузку изменений законодательства изъяли из отрасли более 1,5 трлн руб. инвестиционных ресурсов, считает зампред думского комитета. Сохранение прибыльности отрасли, по его мнению, — это результат жесткого менеджмента и внешней конъюнктуры, но ресурсы находятся на исходе из-за высокого налогового бремени. В 2022 году налоговая нагрузка нефтяной отрасли составляет 78%, а, с учетом затрат на транспорт, энергию и кредиты общий уровень изъятий превышает 90%, подчеркивает Делягин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В качестве сравнения зампред комитета Госдумы приводит данные о налоговой нагрузке для других отраслей экономики. Так, по данным ФНС, налоговая нагрузка производителей минеральных удобрений составляет 26%, угольных компаний и финансового сектора — 29%, электроэнергетики — 42%, металлургии и трубопроводных монополий — 46%, связи и интернета — 48%, добычи алмазов и драгметаллов — 49%. Даже в газовой отрасли налоговая нагрузка ниже, чем в нефтяной, — 69%.

Отдельный акцент Делягин делает на то, что сейчас цену нефти в целях налогообложения рассчитывает британская компания Argus. Стоимость компания определяет по цене российской нефти в портах, в которые она не поставляется. В результате цена нефти для налогообложения определяется и альтернативными способами: на основе цены нефти в российских портах, увеличенной на оценочную стоимость несуществующего фрахта в Европу, поскольку там установлен запрет на вход танкеров с российской нефтью, либо цены смеси Brent со скидкой 20 долл./барр. При этом цена нефти устанавливается в долларах, даже если оплата осуществляется в «дружественных» валютах.

В свою очередь возможность применения единственно разумного из называемых Минфином способа оценки нефти — на основе цены Санкт-Петербургской биржи — перенесена на 2025 год. Использовать для налогообложения реальные цены российской нефти на основных рынках сбыта, Индии и Китая, на основе котировок в Дубае Минфин, похоже, не предполагает, подчеркивает Делягин.

Между тем Минфин заложил в бюджет на 2024–2026 годы средства на исполнение западных санкций, запретивших российским нефтяникам продавать нефть дороже 60 долл./барр. Отрасль научилась обходить санкции, однако Минфин в рамках восстановленного «бюджетного правила» установил «цену отсечения», доходы от превышения которой должны замораживаться в фонде «национального благосостояния», именно в 60 долл./барр.

«Характер созданных Западом рисков для России и применение в том числе методов экономической войны не позволяет отделить вопросы военного управления от управления экономикой и требует решения одного человека, которому доверил свою судьбу наш народ в самое сложное время в новейшей истории России», — заключает Делягин.