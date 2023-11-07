Севастополь, 7 ноября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Операторы FPV-дронов Никита Мечтанов с позывным Мечта и Вячеслав Пастухов с позывным Свят, погибшие в бою на Днепре, представлены к присвоению звания Герой России, сообщил 7 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Никита Мечтанов и Вячеслав Пастухов

«Сегодня Севастополь простился с двумя нашими воинами: ефрейтором Никитой Григорьевичем Мечтановым и ефрейтором Вячеславом Александровичем Пастуховым. Их позывные были Мечта и Свят. В свой последний бой они пошли вместе», — написал он.

Развожаев рассказал, что Мечтанов был одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе. С июля по октябрь он уничтожил 19 быстроходных лодок, 4 пикапа, 6 грузовых машин, 5 купольных камер, 7 миномётных расчётов и до 100 человек живой силы.

«За ним буквально охотились укронацисты», — уточнил губернатор Севастополя.

Вячеслав Пастухов в своём последнем бою под плотным артиллерийским обстрелом противника осуществил три выхода к переднему краю обороны, уничтожил две лодки с диверсионно-разведывательной группой до 18 человек, успешно применил FPV-дрон и уничтожил до 20 человек наступающей пехоты врага.

«Оба наших воина погибли 30 октября под посёлком Крынки Херсонской области. За проявленные в боях мужество и героизм оба воина представлены к присвоению звания Героя России», — сообщил он.

Как передавало ИА Регнум, Герой России полковник Рустам Сайфуллин, получивший два ранения в зоне спецоперации, вернулся на фронт, чтобы поддержать свой полк. Сайфуллин назвал его боевой семьёй, рядом с которой он «дышит полной грудью».

Уроженец Тюменской области Сайфуллин в 2022 году командовал 40-м инженерно-сапёрным полком 41-й общевойсковой армии. Первый раз он был ранен под Черниговом, где вместе со своим подразделением обеспечивал переправу для группировки российских войск через Десну. Второе ранение Сайфуллин получил при освобождении территорий ЛНР в районе реки Северский Донец. Офицер продолжал командовать своими подразделениями под огнём противника, его бойцы справились с задачей по переправе через реку.

Министр обороны Сергей Шойгу вручил Сайфуллину звезду Героя России в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка. Полковнику была предложена должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.