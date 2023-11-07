Москва, 7 ноября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Служба внешней разведки (СВР) России работает над получением информации о россиянах, находящихся в заложниках у палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщил директор СВР РФ Сергей Нарышкин.

Global Look Press/Mahmoud Issa/ZUMAPRESS.com

«Да, мы работаем», — сказал Нарышкин, отвечая на заданный вопрос журналистов.

Как передавало ИА Регнум, порядка тысячи россиян подали заявки на эвакуацию из сектора Газа. Однако вопрос с их вывозом пока остаётся нерешённым. Об этом 2 ноября рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Дипломат пояснила, что российская сторона активно сотрудничает как с Израилем, так и с Египтом и Палестиной для отправки своих граждан на родину. Россия контактирует с профильными международными организациями и послами, добавила Захарова.

Ранее стало известно, что среди выезжающих 2 ноября из сектора Газа через КПП «Рафах» граждан России нет. Ожидается, что в этот день через контрольно-пропускной пункт должны пройти 600 человек, среди них в списке значатся выходцы из Австрии, Австралии, Болгарии, Индонезии, а также Иордании, Чехии и Японии.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу ABC допустил небольшие перерывы в военных операциях в секторе Газа для доставки помощи и освобождения заложников. Но прекращения огня в секторе Газа не будет, заверил он.