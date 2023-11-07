Москва, 7 ноября, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Автомобиль протаранил группу пешеходов на севере Москвы после столкновения с другой машиной. Об этом сообщает 7 ноября Telegram-канал «112.

Кадр из видео

В проезде Серебрякова столкнулись такси и легковой автомобиль. После удара одну из машин отбросило на пешеходов.

По предварительным данным, пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь.

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Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября на Тверском бульваре в Москве водитель «Мерседеса» выехал на тротуар и сбил группу пешеходов. Пострадали шесть человек, в том числе дети 2013 и 2011 годов рождения. Водитель после ДТП отказался от медосвидетельствования, было возбуждено уголовное дело. Виновником аварии оказался уроженец Азербайджана Фарид Н., который получил гражданство России в 2020 году. Следователи направили в миграционную службу прошение о лишении его приобретённого гражданства.