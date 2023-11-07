Сызрань, Самарская область, 7 ноября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. В городе Сызрани Самарской области суд арестовал 15-летнего подростка, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Самарской области арестован несовершеннолетний, подозреваемый в приготовлении к теракту», — говорится в сообщении.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, подросток смотрел видео в интернете о террористах, совершавших публичные преступления в школах, после чего он задумал совершить поджог школы, в которой учился. Он купил составляющие для зажигательной смеси, с помощью которых изготовил самодельное оружие.

В ведомстве рассказали, что злоумышленник по независящим от него обстоятельствам не смог довести преступный умысел до конца, поскольку 1 ноября его деятельность пресекли сотрудники ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Армавире Краснодарского края арестовали 15-летнего подростка по обвинению в поджоге школы. По данным следствия, с апреля по май 2023 года он решил поджечь одно из общеобразовательных учреждений, изготовил зажигательную смесь и приступил к изготовлению самодельного оружия. Правоохранители пресекли его деятельность. В отношении него возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению теракта.