Махачкала, 7 ноября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Министерство внутренних дел по Республике Дагестан Заместитель МВД Дагестана Руфат Исмаилов

Отмечается, что Исмаилова задержали после обысков. По предварительной информации, его подозревают в получении взятки.

По словам председателя координационного совета НКО Дагестана Шамиля Хадулаева, также силовики задержали заместителя начальника следственного управления МВД по республике Далгата Абдулгапурова.

Как сообщало ИА Регнум, следственное управление СКР по Дагестану 18 октября сообщило о задержании бывшего заместителя министра здравоохранения республики Мазая Рамазанова в рамках дела о получении взяток.

По версии следствия, в 2019–2021 годах подозреваемый получал взятки от индивидуального предпринимателя, заключавшего с минздравом госконтракты на поставку медицинского оборудования. Так, Рамазанов получил по меньшей мере 87,7 млн рублей. Уголовные дела также возбуждены в отношении взяткодателя и посредника.