Ростов-на-Дону, 7 ноября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Мигранты избили администратора компьютерного клуба в Ростове-на-Дону. Об этом 7 ноября сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Отмечается, что 29 октября группа мигрантов пришла в клуб на ул. Космонавтов. Но играть они не собирались, а просто лежали на диванах, кидали джойстики и вели себя вызывающе. Когда администратор попросил их покинуть помещение, его побили.

По информации канала, 5 ноября один из них снова пришёл в клуб и жестоко избил администратора. У молодого человека раздроблены кости черепа, начался отёк мозга. Он попал в реанимацию, за его жизнь борются врачи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3844556" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль ход расследования, но нападавшие пока не задержаны.

Как ранее сообщало ИА Регнум, СК возбудил уголовное дело о хулиганстве против уроженца Таджикистана, который 27 октября на остановке в Москве выстрелил в асфальт из травматического пистолета. Пуля, отрикошетив, попала в женщину. После этого он с оружием зашёл в автобус и выстрелил в салоне.

Поскольку мигрант оказал сопротивление полиции, уголовное дело возбудили также по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).