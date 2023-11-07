Киев, 7 ноября, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Несколько человек пострадали в ходе массовой драки в ресторане города Винницы, начавшейся из-за песен Михаила Круга. Об этом 7 ноября сообщает украинское издание «Страна․ua».

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/globallookpress

По его данным, конфликт произошёл между военнослужащими ВСУ и работниками военной контрразведки СБУ. Они одновременно отмечали дни рождения в разных залах.

Отмечается, что сотрудники СБУ слушали в одном из залов ресторана песни Михаила Круга. Компания военнослужащего, услышав одну из композиций, сделала замечание силовикам, но последние его проигнорировали.

Уточняется, что никак не отреагировали также работники ресторана и полицейские, которые были вызваны на место происшествия, в результате произошла драка между компаниями.

В ходе драки трёх человек доставили в медучреждение, также пострадали и оба именинника. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.

Как передавало ИА Регнум, бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что украинские военнослужащие становятся опасными для себя и своих соратников, поскольку пытаются избавиться от стресса с помощью алкоголя и наркотиков. Он рассказал, что в рядах ВСУ немало людей, у которых «сносит крышу» и которые начинают употреблять наркотические средства и алкоголь.

На Украине есть забитые военнослужащими госпитали, где их буквально привязывают к койкам из-за того, что они могут быть опасны для себя и окружающих, признал Мосийчук.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о повальном алкоголизме в рядах украинской армии. Также среди ВСУ распространено употребление наркотиков, но в Киеве проблемы замалчивают. Он уточнил, что из-за этого происходят автомобильные аварии с участием военной техники, происшествия с гранатами, взятия заложников и другие преступления. По окончании конфликта проблема усугубится, вернувшиеся с фронта военнослужащие не смогут найти себя в мирной жизни и поймут, что государство их бросило, добавил Азаров.