Москва, 7 ноября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Победа России в украинском конфликте будет означать, что по всей Европе повысится популярность консервативных и традиционалистских ценностей, считает директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский. Об этом он заявил 7 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что если Россия победит на Украине, то в Европе появится очень много политиков, подобных президенту РФ Владимиру Путину.

Как полагает Пискорский, победа приведёт к росту мягкой силы Российской Федерации.

«С точки зрения западных обществ и западных политиков, Россия и её президент являются олицетворением определённых политических взглядов и тенденций, которые сейчас уже проявляются в странах Европы. А это тенденции консервативного и традиционалистского понимания современной политики. И после победного окончания нынешнего конфликта уровень привлекательности России, её взглядов и определённой политики, связанной с ценностными вопросами, будет расти. И так называемая мягкая сила, безусловно, тоже будет расти», — сказал Пискорский.

Он обратил внимание на то, что в некоторых европейских странах уже есть политики, ориентирующиеся на Путина и старающиеся идти аналогичным курсом. В первую очередь это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Кроме того, такие политики могут появиться в тех странах ЕС, население которых не разделяет глобалистских прогрессивистских взглядов. В первую очередь это касается Центральной и Восточной Европы.

«Это не значит, что такие политики будут непременно беречь хорошие отношения с Москвой. Всё-таки многие из консерваторов прохладно относятся к РФ. Однако они могут взять за образец некоторые идеологемы Российской Федерации. Образец современного консерватизма», — уточнил Пискорский.

Аналитик полагает, что победа России в украинском конфликте выгодна всему Европейскому союзу, «буквально всем странам — членам ЕС», потому что означает в конечном итоге приближение Европы к определённому уровню стратегического суверенитета.

«Данный конфликт является прокси-войной между США и Россией. И сокращение уровня влияния США на Европу выгодно для Европы. В стратегической перспективе», — убеждён Пискорский.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Чолаку призвал европейские страны объединиться для поддержки Украины, так как в противном случае в ЕС усилятся правые силы. Он заверил, что правительство его страны продолжит помогать Киеву, несмотря на то, что ряд стран ЕС демонстрирует усталость от этого конфликта, особенно на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

До этого Чолаку заявил, что Евросоюз должен продумать «шаги» на случай, если победу в вооружённом конфликте на Украине одержит Россия. По словам румынского премьера, ЕС должен в любом случаем соблюдать эмбарго на закупки российского газа, а возможно, ввести его и в отношении других продуктов из РФ.

Также в конце сентября стало известно, что Румыния укрепляет приграничную зону с Украиной в связи с тем, что НАТО беспокоит возможность переноса украинского конфликта на территорию Североатлантического альянса.