Москва, 7 ноября, 2023, 16:01 — ИА Регнум. В Москве погиб 17-летний сын режиссёра спектаклей о Есенине и Булгакове Инны Абрамовой. По факту смерти подростка полиция проводит проверку. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

teatr-istina.ru Режиссёра Инна Абрамова

Утром 7 ноября в полицию позвонил прохожий, который сообщил о том, что под окнами одного из домов заметил тело молодого человека.

«На асфальте было обнаружено тело 17-летнего молодого человека с травмами, несовместимыми с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по факту гибели подростка полиция проводит проверку. По данным правоохранителей, семья погибшего характеризуется положительно. Юноша проживал вместе с родителями и сестрой. При просмотре социальных сетей подростка полицейские обнаружили изображения персонажей из популярного аниме-телесериала «Человек-бензопила».

Мама погибшего подростка — режиссёр и сценарист Абрамова Инна Владимировна. Она родилась 28 октября 1976 года. Занималась созданием документального фильма «В памяти нашей звучит комсомол» в качестве автора сценария и режиссёра, участвовала в производстве более 20 документальных фильмов об основных направлениях молодёжной политики. Инна Владимировна изучала жизнь и творчество известных поэтов и писателей, создавала биографические инсценировками. В 2012 году она поставила спектакль по произведениям Сергея Есенина «Я ль виноват, что я поэт», а в 2014 году — спектакль о жизни Михаила Булгакова «Записки Мастера». Ещё одна её постановка «Крик поэта» была номинирована на ежегодную премию «Общественное признание» в номинации «Несущие свет». Абрамова также преподавала актёрское мастерство в детском музыкальном коллективе «Золотой ключик», в АНО «Агентство молодежной информации» и в школе эстрадного вокала «Вокал Profi» и является режиссёром-преподавателем театральной студии «Дебют» в ЦМТ «Гермес». Благодаря Абрамовой театральная студия «Дебют» стала победителем Х Международного театрального Шекспировского фестиваля, а её воспитанники были удостоены награды в номинации «Лучший музыкальный проект» и «Лучшая режиссёрская работа» в окружном конкурсе по страноведению «Мир в детских ладонях». Сама Инна Владимировна получила премию «Общественное признание — 2010».