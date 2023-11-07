Москва, 7 ноября, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Фундаментальный курс рубля на сегодняшний день составляет 85–90 рублей за доллар, есть тенденция к небольшому укреплению российской валюты, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Фундаментальный курс рубля находится в пределах 85–90 рублей, поэтому где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться, ну 90 плюс-минус», — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, тенденция, скорее, к небольшому укреплению, чем к ослаблению курса рубля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр финансов Антон Силуанов в ходе марафона общества «Знание» заявил, что указ об обязательной продаже валютной выручки, подписанный президентом России Владимиром Путиным, позволил стабилизировать курс рубля.

Силуанов подчеркнул, что благодаря ужесточению контроля за движением валюты курс рубля и дальше сохранится на установившемся уровне. Он также назвал задачей российских властей добиться предсказуемости колебания курса на валютном рынке.