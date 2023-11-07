Москва, 7 ноября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Евросоюз принял к сведению подписание президентом России Владимиром Путиным закона об отмене информирования генсекретаря Совета Европы о введении в стране чрезвычайного или военного положений, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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«Мы принимаем к сведению поправки в российское законодательство. Однако Россия по-прежнему связана своими обязательствами по Международному пакту о гражданских и политических правах и другим договорам, участником которых она является», — цитирует его «Лента. ру».

Также он подчеркнул, что Евросоюз повторяет свой призыв уважать, защищать и выполнять свои обязательства по международному праву в области прав человека.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об отмене информирования генерального секретаря Совета Европы о введении в стране чрезвычайного или военного положений.

Ранее в случае введения в России чрезвычайного положения МИД был обязан информировать генсеков ООН и СЕ. После поправок информировать российское руководство будет только генсека ООН.

Депутаты Госдумы 12 октября одобрили законопроект об отмене уведомления генсека Совета Европы о введении или прекращении в России военного и чрезвычайного положений. Согласно поправкам, на территории, где действует военное положение, выборы и референдумы проводиться не будут.