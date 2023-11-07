Москва, 7 ноября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия заняла 55-е место в рейтинге высокоскоростного интернета в мире. Об этом премьер сообщил на стратегической сессии по развитию отрасли связи.

«Средняя скорость фиксированного широкополосного доступа составляет 78 Мбит/с. Это 55-е место в мире», — сказал Мишустин.

Глава кабмина также обратил внимание на то, что за 10 лет объём российского интернет-трафика увеличился более чем в 11 раз.

Премьер также заявил, что в стране необходимо провести модернизацию действующей инфраструктуры связи с применением отечественного оборудования, отметив, что основой функционирования отечественной телекоммуникационной отрасли являются магистральные волоконно-оптические сети, которые применяются для оказания услуг высокоскоростного доступа в интернет и создания каналов мобильной и спутниковой связи. По заявлению премьера, суммарная протяженность линий широкополосного интернета в России превышает 1 млн км.

Ранее Михаил Мишустин рассказал, что Россия является лидером в Европе и мире по количеству пользователей и доступности интернета.

По его словам, Российская Федерация занимает первое место в Европе по количеству граждан, у которых имеется интернет. А по результатам 2022 года Россия находится на шестом месте в мире по доступности мобильного и домашнего выхода в сеть, а также на десятом месте — по числу дата-центров.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минцифры допустили полное отключение мобильной связи третьего поколения (3G) к 2027 году. Сообщалось, что министерство одобрило план перспективного использования радиоэлектронных средств (РЭС) и разработало соответствующее постановление.