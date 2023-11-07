Украинский певец Бледный назвал шуткой призыв к полякам говорить по-русски
Киев, 7 ноября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Солист украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный заявил, что его призыв к жителям Польши «вернуться в Российскую империю» и говорить по-русски был шуткой. Об этом он написал в соцсети.
Музыкант выразил сожаление, что ему приходится объяснять свою шутку, которую люди неправильно поняли. По его словам, «прикол» казался ему очевидным.
«И какая Российская империя? Вы сами знаете, что я украинец. И знаете мою позицию. Очевидно, что это была шутка», — написал Бледный в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Певец предположил, что его иронию не поняли, так как это «юмор не для всех». Он признал, что подобные шутки могут быть некорректными в текущей ситуации.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Бледный на своей странице в соцсети раскритиковал жителей Польши, которые говорят на «дурацком» языке. Он посоветовал им «вступить в Российскую империю» и выучить русский язык.