Киев, 7 ноября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Солист украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный заявил, что его призыв к жителям Польши «вернуться в Российскую империю» и говорить по-русски был шуткой. Об этом он написал в соцсети.

(сс) Okras. wikimedia.org Кирилл Бледный

Музыкант выразил сожаление, что ему приходится объяснять свою шутку, которую люди неправильно поняли. По его словам, «прикол» казался ему очевидным.

«И какая Российская империя? Вы сами знаете, что я украинец. И знаете мою позицию. Очевидно, что это была шутка», — написал Бледный в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Певец предположил, что его иронию не поняли, так как это «юмор не для всех». Он признал, что подобные шутки могут быть некорректными в текущей ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Бледный на своей странице в соцсети раскритиковал жителей Польши, которые говорят на «дурацком» языке. Он посоветовал им «вступить в Российскую империю» и выучить русский язык.