Москва, 7 ноября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы 7 ноября арестовал на два месяца чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова, устроившего стрельбу у ресторана в центре столицы, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Иванову Н. Ю. <…> и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — огласила решение судья Лариса Семёнова.

Защита и обвиняемый настаивали на более мягкой мере пресечения. Иванов раскаялся, выразил готовность оплатить лечение пострадавшим и добавил, что помогает участникам СВО и даже перечислил им несколько миллионов рублей. Адвокат просил суд учесть положительные характеристики экс-спортсмена и наличие у него множества благодарностей и наград.

Из материалов дела, оглашённых в суде, стало известно, что обвиняемый в хулиганстве с применением оружия Иванов уже привлекался к уголовной ответственности 10 лет назад и получил условное наказание — по той же части 2 статьи 213 УК РФ, что и сейчас.

Как передавало ИА Регнум, инцидент со стрельбой произошёл возле ресторана Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной вечером 5 ноября. Между посетителями заведения произошёл конфликт, в ходе которого раздались выстрелы, пострадали четыре человека.

Главного фигуранта инцидента позднее задержали. Им оказался 37-летний чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Причиной стрельбы могла стать просьба закурить.