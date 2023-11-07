Москва, 7 ноября, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили атаку ВСУ в районе Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, противник потерял до 170 военных, сообщил 7 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — сказал он на брифинге.

По его словам, потери ВСУ составили до 170 военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также орудие Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, ранее штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ ВС РФ уничтожила технику на опорном пункте украинской армии в районе Артёмовска. Десантники взяли опорный пункт и отразили контратаку. Бойцы штурмовых групп с нескольких направлений незаметно приблизились к опорному пункту ВСУ, где боевики готовились к выдвижению в сторону российских оборонительных позиций, и стремительно атаковали их.