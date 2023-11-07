Москва, 7 ноября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Боль в голени, отек и синюшность могут указывать на развитие тромбоза глубоких вен. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в интервью телеканалу «Москва 24».

Axel Heimken/dpa|Global Look Press

«Если нога начинает зримо увеличиваться в объёме, болит голень, появляется синюшность — в первую очередь нужно, конечно, подумать о тромбозе глубоких вен. Как правило, такие признаки наблюдаются только на одной ноге», — сказал врач.

Специалист уточнил, что при появлении подобных симптомов человеку необходимо сразу обратиться к врачу и пройти ультразвуковое исследование вен нижних конечностей.

Кроме того, по словам эксперта, заболевание проявляется у людей, которые продолжительное время находятся в лежачем состоянии.

Особенно высокий риск у лежачих больных, а провокатором тромбоза может стать длительный перелёт.

Тромбоз (флеботромбоз) глубоких вен нижних конечностей — заболевание, при котором в венах формируются кровяные сгустки (тромбы), препятствующие оттоку крови из нижних конечностей, в главных венозных сосудах бёдер и голеней. После образования тромба, он перекрывает кровоток и затрудняет подъем венозной крови от ног к лёгким и сердцу.

Как передавало ИА Регнум, ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что слишком густая кровь у человека может грозить тромбозом, инфарктом и инсультом, при этом наибольшую угрозу для здоровья представляет обезвоживание организма.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила, что инсульт стремительно молодеет, в России от 5 до 8% случаев приходится на людей до 45 лет, при этом опасные последствия болезни можно предотвратить при помощи профилактики и медицинского контроля. Скворцова напомнила, что острый ишемический инсульт является одной из наиболее частых причин инвалидности и смерти во всём мире.