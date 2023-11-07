Херсон, 7 ноября, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на херсонском направлении поразили гаубицу «Мста-Б» и самоходную установку «Гвоздика» ВСУ. Об этом 7 ноября проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он отметил, что на данном направлении потери противника составили до 55-ти военнослужащих убитыми и ранеными, также были уничтожены два автомобиля.

Конашенков добавил, что, помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы России поразили гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны проинформировали о том, что системы залпового огня «Град» группировки войск «Днепр» нанесли массированные удары по позициям ВСУ на херсонском направлении. Отмечается, что точность и эффективность ударов обеспечили операторы беспилотных летательных аппаратов. Разведданные от них оперативно передавались командирам реактивно-артиллерийских батарей для мгновенного открытия огня.

ВСУ за минувшую неделю боёв на херсонском направлении в зоне специальной военной операции потеряли до 550 военнослужащих.