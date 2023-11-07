Москва, 7 ноября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на донецком направлении в течение суток до 245 военнослужащих, сообщил 7 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка Донецкой Народной Республики», — уточнил он.

Общие потери противника, добавил представитель российского военного ведомства, на данном направлении составили до 245-ти военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков информировал, что потери ВСУ на донецком направлении составили до 220 военных.

Кроме того, по данным Минобороны, за неделю на донецком направлении ВСУ в ходе безуспешных атак потеряли более 1340 военных, семь танков, 22 бронемашины и другое вооружение.