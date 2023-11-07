Киев, 7 ноября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. На Украине встали на боевое дежурство дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, которые были получены от союзников Киева. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

На боевое дежурство встали дополнительные системы NASAMS от партнёров, написал он.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля власти Соединённых Штатов Америки объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму более 400 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для систем ЗРК Patriot и NASAMS, а также РСЗО HIMARS.

США направят Украине новый пакет военной помощи на $125 млн. Как сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена от 3 ноября, в пакет включат средства ПВО, различные вооружения и технику.

Дополнительно ещё $300 млн направят в рамках инициативы содействия безопасности Украине, что предполагает контракты с производителями, а не прямое предоставление техники и средств из запасов. В очередной транш США включат снаряды для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, реактивные системы залпового огня HIMARS, боеприпасы, в том числе с лазерным наведением для борьбы с беспилотниками, артиллерийские снаряды и более 3 млн патронов и гранат, мины Claymore и грузовики. Как заявили в Пентагоне, партнёры США также оказали Украине помощь на сумму около $35 млрд.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы с вооружениями для Киева, которые будут прибывать на украинскую территорию, станут для России законной целью.

Президент России Владимир Путин заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.

Путин также заявил, что американские истребители в случае получения их Украиной будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Он также констатировал, что НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт.