Москва, 7 ноября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам ВСУ на купянском направлении в Харьковской области, заявил 7 ноября начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, подразделения группировки войск «Запад» отразили три атаки и три контратаки штурмовых групп 30-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районе Загоруйковки.

Кроме этого, оперативно-тактическая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах Невского, Берестового, Загоруйковки и Подолы.

Противник потерял более роты живой силы, две боевые машины пехоты БМП-1 и два беспилотника.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России 5 ноября отразили шесть атак украинских войск в Харьковской области. По данным российского военного ведомства, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа.

Военный эксперт Андрей Марочко уточнял, что потери украинской армии в районе села Синьковка (Купянский район, Харьковская область) превышают количество поступающих свежих сил. Он высказал мнение, что ещё десять дней подобного развития событий — и у командования ВСУ физически не останется сил и средств для удержания российских войск на купянском направлении.