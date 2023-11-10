Москва, 10 ноября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Всероссийская онлайн-олимпиада «Наука вокруг нас» впервые проходит на платформе «Учи. ру». Интерактивный турнир по естественным наукам среди учащихся младших и средних классов продлится до 13 ноября при поддержке национального проекта «Наука и университеты».

(сс) Thomas Park Ребенок за компьютером

Для участия в олимпиаде школьникам достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет, а также час свободного времени. Ребят ждут восемь заданий, каждое из которых основано на школьных предметах. Благодаря игровому формату онлайн-состязания школьники смогут развить нестандартное решение, расширить свой кругозор и определить, какая научная область привлекает их больше всего. Ученикам начальных классов предлагают решить задания по окружающему миру и логике, а ребятам постарше — задачи по химии, физике, географии, биологии, астрономии.

«Сам по себе метод научного познания — это такой способ, с помощью которого мы можем получить объективную, проверенную и воспроизводимую информацию о явлении в действительности», — отметила ведущий методист образовательной платформы «Учи. ру» Екатерина Егорова. По её словам, с помощью научного знания ребёнок сможет развить своё мышление, научится отличать истинное от ложного, а также увидит мир как единую систему.

«Взрослея, ребёнок сможет, к примеру, отличить хорошие продукты питания от плохих, доказанные медициной методы лечения от каких-то шарлатанских, которые могут навредить его здоровью. Или это могут быть какие-то закономерности в обществе и природе, которые важны для человека лично. Например, закономерности, связанные с историей или природными явлениями. Всю жизнь этот метод будет работать на человека. Ну и, конечно, с детства он будет поддерживать интерес и мотивацию применить полученные знания на практике», — добавила Егорова.

Практический характер носят задания и для начальных, и для средних классов. К примеру, в программе по окружающему миру для первоклассников есть задание с фонариком и батарейкой — в нём представлен эксперимент с перетаскиванием батареек в фонарик. В случае правильного выполнения электрическое устройство начинает излучать свет.

«Дальше мы разбираемся в сути явления, которое увидели с помощью эксперимента — на простом уровне, доступном первоклассникам. Фонарик включился, потому что вставлены батарейки, а в батарейках есть электричество. И далее мы переходим на более сложный, но тем не менее доступный уровень — устанавливаем отличие между приборами, которые работают от разных типов электричества», — отметила Егорова.

Admobninsk.ru

На следующем уровне участники олимпиады от простого эксперимента с батарейками переходят к созданию простейшей электрической цепи, где есть всего лишь батарейка, лампочка и выключатель. Можно составить цепь и провести интерактивный мысленный и электронный эксперимент, демонстрирующий движение электричества, отмечают преподаватели начальной школы.

Ученики постарше на олимпиаде «Наука вокруг нас» могут не только понять принцип преломления света через линзу, но и познакомиться с понятием симбиоза, а также научиться различать созвездия.

Помимо этого, школьники могут попробовать себя в роли поваров на химической кухне: посмотреть на все этапы приготовления супа с научной стороны и проанализировать химические процессы.

«Когда мы варим суп, меняется агрегатное состояние воды, растворяются минералы соли, преображается цвет белка в мясе. Если в одной кастрюльке столько научных процессов, что говорить про целый мир», — отмечают организаторы олимпиады.

А для более увлекательного изучения физики участникам предлагается изобразить нужную форму склона таким образом, чтобы мяч скатился по нему за наименьшее количество времени. Алексей из Ростова-на Дону набрал в олимпиаде 80 из 80 баллов. Мяч со склона ему удалось «скатить» за 1 секунду и 48 миллисекунд.

Кроме того, во время прохождения олимпиады ребята могут почувствовать себя исследователями и понять, как решение задач помогает в реальной жизни: например, найти самый эффективный алгоритм для выявления заразившихся вирусом.

«Предлагалось найти среди 16 колб две с вирусом, задействовав как можно меньше проверок. Кажется, я понял алгоритм и правильно выполнил задание», — отмечает четвероклассник из Воронежа Максим. А Олег из Томска смог найти две вирусные колбы за восемь ходов.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на страничке олимпиады на сайте «Учи. ру». Все участники соревнования получают сертификат, грамоту или диплом в зависимости от результата, а учителя — благодарственные письма.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Наука и университеты» направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.