Махачкала, 7 ноября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Заместитель министра внутренних дел Дагестана полковник юстиции Руфат Исмаилов задержан 7 ноября, у него дома и на работе прошёл обыск. Предположительно, Исмаилову инкриминируют получение взятки в особо крупном размере.

Задержание Исмаилова

Замминистра задержали после обысков, которые провели сотрудники центрального аппарата ФСБ России, сообщил источник «РИА Новости».

Исмаилова, который руководит следственным управлением МВД по Дагестану, а также его заместителя Далгата Абдулгапурова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил председатель координационного совета НКО республики, зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своём Telegram-канале.

Он добавил, что Исмаилова и Абдулгапурова, вероятно, отправили в Москву.

Исмаилов занимает пост замминистра МВД Дагестана с 4 декабря 2019 года. До этого он на протяжении нескольких месяцев исполнял обязанности замглавы ведомства. Уроженец Дербента, Исмаилов окончил Нижегородскую академию МВД России, после чего работал заместителем начальника Дербентского ГОВД по следственной работе.

Другие случаи коррупции в Дагестане

В Дагестане 2 октября задержали главу города Кизилюрта Магомеда Магомедова. В мэрии прошли следственные действия. Предположительно, задержание связано с работой Магомедова на посту министра спорта республики, который он занимал с 2012 по 2021 год.

Следственное управление СКР по Дагестану 18 октября сообщило о задержании бывшего заместителя министра здравоохранения республики Мазая Рамазанова в рамках дела о получении взяток. По версии следствия, в 2019–2021 годах подозреваемый получал взятки от индивидуального предпринимателя, заключавшего с минздравом госконтракты на поставку медицинского оборудования. Так, Рамазанов получил по меньшей мере 87,7 млн рублей. Уголовные дела также возбуждены в отношении взяткодателя и посредника.

В сентябре в Дагестане фигурантом уголовного дела о коррупции стал бывший начальник одного из отделов управления Федерального казначейства. Его подозревают в получении взяток от десяти глав сельских поселений в период с июля 2020 по июнь 2022 года. Подозреваемый потребовал, чтобы главы поселений в Акушинском районе заключали договоры с организацией, которой он фактически руководил, в обмен на часть бюджетных средств, которые поступят по договорам. Всего было заключено 33 договора подряда на общую сумму более 8 млн рублей. Из этих средств подозреваемый 1,5 млн оставил себе, а остальные передал главам администраций сельских поселений.