Москва, 7 ноября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

Заместитель председателя правительства информировал главу государства о ходе работы над законопроектом о технологической политике.

Он отметил, что в мае была принята Концепция технологического развития, после чего правительство приступило к разработке закона о технологической политике, который закрепляет основные идеи и концепты этого документа.

Белоусов рассказал, что в законе присутствуют три основные новеллы. Первая — это проекты технологического суверенитета. Примерами таких проектов являются станкостроение, беспилотные авиационные системы, микроэлектроника, отдельные виды химии, дизелестроение, фармацевтика, медицинская техника.

Второй новеллой, по словам вице-премьера, являются проекты так называемых сквозных технологий, которые являются прорывными и будут определять облик производственных систем в ближайшие годы и десятилетия. В качестве примеров он привёл искусственный интеллект, новые материалы с заданными или программируемыми свойствами, новое поколение накопителей энергии, биотехнологии, поколение 6G-станций.

Третья новелла — это постановка на прочную правовую базу развитие малых технологических компаний, отметил Белоусов. В законе определяется, что такое эти компании, их критерии, механизмы их отбора. Также, по его словам, нужно создать чёткую систему бесшовного развития и роста этих компаний, начиная от технологических команд, стартапов до крупных компаний, которые могут конкурировать на глобальных рынках. Закон эти бреши закрывает, добавил он.

Вице-премьер подчеркнул, что сейчас закон находится в высокой стадии подготовки.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ сформировало перечень ключевых направлений технологического развития страны до 2030 года. Всего рассматриваются 18 направлений, по десяти из них сформированы дорожные карты. В перечень приоритетных входят производство медикаментов, развитие атомного и нефтегазового машиностроения, в том числе с использованием оборудования для переработки углеводородов. Кроме того, особое внимание будут уделять созданию инфраструктуры для авиаперевозок и авиационной промышленности, сфере энергетики.

Разработки ориентированы на обеспечение технологического суверенитета России. У российской экономики уже есть определённые заделы для их успешного развития и формирования крупного рынка по этим направлениям, отметили в правительстве РФ.