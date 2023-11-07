Женева, Швейцария, 7 ноября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может проверить, что находится под больницами в секторе Газа, но здания заполнены пациентами. Об этом сообщил официальный представитель организации Кристиан Линдмайер на брифинге в Женеве.

Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Мы не можем проверить, что находится под больницами в Газе. Что мы можем сказать, так это то, что больницы заполнены пациентами, медицинским персоналом и людьми, ищущими убежища», — сказал Линдмайер.

Представитель организации также добавил, что любые удары по этим больницам или машинам скорой помощи являются «неоправданными и неприемлемыми».

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 ноября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла несколько ударов по прилегающему к больнице «Аль-Кудс» зданию, в котором, по заявлению израильских военных, могли находиться «десятки террористов». Отмечается, что эта атака привела к сильным вторичным взрывам, которые могут указывать на наличие склада оружия в здании.

6 ноября телеканал Al Jazeera сообщил, что запасы топлива в больнице «Аль-Кудс» закончатся через 48 часов — медицинское обслуживание по всей Газе находится на грани краха.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ежедневно контактирует с Палестиной и Израилем на рабочем уровне, уточнив, что помощь Палестине сейчас может доставляться в весьма ограниченном объёме только через территорию Египта, через КПП «Рафах», который работает в очень ограниченном режиме. Представитель Кремля отметил, что российская сторона продолжит контакты и с палестинцами, и с израильтянами, и с египтянами, чтобы дальше обеспечивать направление помощи.