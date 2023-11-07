Вашингтон, 7 ноября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев возглавил рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий. Об этом 7 ноября сообщается на сайте организации.

Алексей Даничев/РИА Новости Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев

В обновлённой версии Махачев поднялся на первое место, сместив с него Джона Джонса. Он впервые возглавил этот рейтинг.

Кроме того, в рейтинге среднего веса боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий за ОАЭ, поднялся на одну позицию. Он стал восьмым.

32-летний Махачев за свою карьеру в смешанных единоборствах одержал 25 побед и потерпел одно поражение.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября Махачев одержал победу в поединке с австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Он нокаутировал соперника в первом раунде, тем самым второй раз защитив титул чемпиона UFC в лёгком весе.