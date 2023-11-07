Симферополь, 7 ноября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Крым поддерживает проект строительства новой железной дороги через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области от Ростова-на-Дону на полуостров как альтернативу маршруту по Крымскому мосту. Об этом заявил журналистам глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Принципиально идею поддерживаю. Нас, конечно, интересует прямая ветка — мы бы серьёзно логистику сократили и в меньшей степени зависели бы от Крымского моста, который больше 28–30 пар за сутки не пропустит. Для нас бы это был определенный коридор возможностей», — приводит «РИА Новости» слова главы региона.

По его словам, окончательный проект железной дороги ещё обсуждается.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что стартовало строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым, пройдёт в том числе по территории Запорожской области. Глава региона добавил, что это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов украинской армии, которой пока удаётся обстреливать железную дорогу, проходящую вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху.