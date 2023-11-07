Москва, 7 ноября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Боевая граната в подарке помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова свидетельствует о внутренних проблемах в высших рядах ВСУ. Также граната могла быть предупреждающим сигналом главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов.

Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Главком ВСУ Валерий Залужный

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил, что помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб от гранаты, которую ему подарил коллега в честь дня рождения. По официальной версии, Частяков открывал подарок дома в присутствии сына. В результате неаккуратного обращения граната взорвалась. Мужчина погиб на месте, его 13-летнего сына госпитализировали в тяжёлом состоянии. Сообщается, что такой подарок Частякову преподнёс его сослуживец, старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко. Во время дачи показаний он заверил, что Частяков был в курсе того, что граната боевая.

По мнению Глазунова, существует несколько версий произошедшего.

«Либо его сознательно убрали его же коллеги, либо это был несчастный случай, и он случайно или из-за своего состояния нарушил технику безопасности. Но есть и ещё один момент — это может быть сигнал Залужному. В последнее время Залужный много говорит вразрез с тем, что продвигают украинские власти. Может быть, таким подарком и подрывом передали сообщение Залужному, что его помощника устранили, но могут и до него добраться», — поделился Глазунов.

Он напомнил, что главком ВСУ недавно дал большое интервью для журнала The Economist, в котором открыто заявлял о тупике контрнаступления и о сложности прорвать российскую линию обороны. К тому же ни для кого не секрет, что между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главкомом Залужным наблюдаются серьёзные разногласия. Поэтому, по мнению Глазунова, нельзя исключать версии, что граната в подарке для помощника главкома могла быть элементом устрашения, адресованным Валерию Залужному.

С другой стороны, военный политолог заметил, что уже сам факт преподнесения боевого снаряда в качестве подарка говорит о проблемах и нездоровых отношениях внутри ВСУ. Кроме того, это свидетельствует о безрассудном и халатном обращении военных со снарядами.

«Что Частяков, что Тимченко должны быть профессионалами своего дела, если занимают такие высокие посты. И чтобы вот так он мог просто ошибиться… Я не поверю, что Залужный держал у себя в помощниках идиота, который не мог отличить реальную гранату от учебной. Вообще, что это за подарок — боевой снаряд?! Кто дарит боевую гранату, понимая, что он понесёт её домой, а у человека семья, дети?!» — отметил политолог.

По его словам, майора Частякова также могли таким образом ликвидировать свои же коллеги. Тем более что, как отметил политолог, в рядах ВСУ также, как и в украинских правительственных кругах, есть внутренняя борьба за власть и деньги. В данном случае же военного устранили максимально быстро, на что определённо была веская причина.

Украинское издание «Страна․ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что Геннадий Частяков, погибший в результате взрыва у себя дома, мог подумать, что подаренные ему гранаты в действительности являются рюмками. Эту версию подтверждают свидетели, при которых полковник вручал подарок.

Советник главы ДНР Ян Гагин выразил уверенность, что гибель Частякова является своего рода сообщением для Валерия Залужного от лидера киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, украинские чиновники поедают друг друга, как пауки в банке.

Как передавало ИА Регнум, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что конфликт между главой киевского режима и главнокомандующим ВСУ Залужным вышел в публичное пространство и приближается к горячей фазе. По его словам, прежде конфликт лидера киевского режима и военачальника находился в тени, теперь же происходит открытая дискредитация главнокомандующего.

Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил в интервью The Economist, что Военно-воздушные силы России сохраняют значительное преимущество перед украинскими и продолжают создавать новые ударные эскадрильи. Залужный отметил, что России удалось модернизировать силы радиоэлектронной борьбы и укрепить преимущество в этой области.