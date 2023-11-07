Краснодар, 7 ноября, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пригласил гостей выставки-форума «Россия» посетить стенд региона.

Пресс-служба администрации Краснодарского края В День народного единства ключевым событием на стенде Кубани стал номер, символизирующий единение народов России

«Стенд Краснодарского края на выставке-форуме «Россия» занимает 100 квадратных метров, — рассказал Кондратьев. — Каждый месяц на нем будут представлять новую тематику и мероприятия». Он сообщил, что ноябрь посвящен энотуризму, гастрономическим турам и интересным сельскохозяйственным производствам. В декабре на стенде Кубани можно будет увидеть экспозицию, посвященную образованию и культуре, в январе — горнолыжным курортам, в феврале — спортивным событиям, в марте — промышленности, ИТ-сфере, инновациям в науке и технике, в апреле — летнему отдыху для всех возрастов и предпочтений. Форум-выставка «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года.

В День народного единства ключевым событием на стенде стал номер, символизирующий единение народов России. Казаки, адыги, татары, армяне, греки выступили на открытии выставки.

Стенд Краснодарского края создан по поручению губернатор Вениамина Кондратьева Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия региона. В течение всей выставки на стенде будут проходить и другие мастер-классы и розыгрыши призов. Всего за время работы выставки на стенде Краснодарского края разыграют более 5000 комплектов призов.