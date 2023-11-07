Москва, 7 ноября, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил 7 ноября, что наблюдательный совет банка переизбрал его на пост главы кредитной организации на четырёхлетний срок.

РИА Новости/ Григорий Сысоев

«Сегодня у нас состоялось заседание наблюдательного совета, очень важная веха для нас. Сегодня был переизбран президент, председатель правления банка на четырёхлетний срок», — заявил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания набсовета.

Также Греф рассказал, что наблюдательный совет утвердил новую трёхлетнюю стратегию и основные положения дивидендной политики.

«В начале декабря мы утвердим саму дивидендную политику. У нас состоялось четыре заседания различных консультативных органов, комитета по стратегии, совещание наблюдательного совета при обсуждении этой стратегии. В конце концов сегодня на заседании набсовета она была успешно утверждена», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре президент РФ Владимир Путин с иронией отреагировал на слова главы Сбербанка, попросившего перечислять из государственного бюджета 1 млрд рублей в год на поддержку учебного проекта этой организации в сфере IТ.

«Хорошо. Вытащил прямо клещами! Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у федерации миллиард. Такой богатый и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно», — заявил Путин.

Греф уточнил, что его организация вложила в проект «огромные деньги». Он добавил, что «лишний миллиард из федерального бюджета» не помешал бы развитию этой программы. Президент одобрил просьбу главы Сбербанка.