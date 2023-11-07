Москва, 7 ноября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Украинская БМП шведского производства CV9040C уничтожена в ходе боевых действий в районе Артёмовска. Это следует из видеозаписи, опубликованной 7 ноября в Telegram-канале Министерства обороны России.

Кадр из видео

В кадре видна боевая машина пехоты CV9040C, получившая серьёзные повреждения. Возле неё — множество воронок.

Это одно из первых подтверждений уничтожения техники такого типа в зоне проведения спецоперации.

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Как сообщало ИА Регнум, группа штурмовиков Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожила технику на опорном пункте украинской армии в районе Артёмовска. Десантники незаметно подобрались к опорному пункту, стремительно атаковали противника и закрепились на позициях. В ходе боя они захватили и уничтожили одну единицу БМП-1 и лёгкий танк западного производства. Своими действиями десантники сорвали выдвижение украинского подразделения в сторону оборонительных позиций ВС РФ. Бойцы ВСУ предприняли попытку контратаки, но группа огневой поддержки обратила их в бегство.