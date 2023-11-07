Москва, 7 ноября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Россия отвергает диктат и политическое давление со стороны США и других западных стран, совместно с Никарагуа и другими союзниками будет противодействовать их угрозам, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с главнокомандующим армией Республики Никарагуа Хулио Сесаром Авилесом Кастильо в Москве.

Пресс-служба Минобороны РФ

«Мы отвергаем диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных государств во главе с Соединенными Штатами от дипломатии к шантажу и угрозам. С Никарагуа и другими единомышленниками будем этому противодействовать, обращать внимание на недопустимость подобного поведения», — сказал он.

Глава Минобороны России предложил в ходе переговоров предметно обсудить существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной и военно-технической областях. При этом он отметил, что Россия развивает с Никарагуа равноправное сотрудничество по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе и в сфере обороны.

«Высоко ценим двустороннее взаимодействие на международной арене. Наши страны придерживаются единых позиций по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности», — сказал Шойгу.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель комиссии по вопросам мира, обороны, внутренней политики и правам человека Национальной ассамблеи Республики Никарагуа Филиберто Хасинто Родригес Лопес рассказал, что Никарагуа заключила с Россией договоры, касающиеся сфер повышения квалификации служащих африканской республики, оборота наркотиков и психотропных веществ, а также использования космического пространства в мирных целях. Также были подписаны законодательные акты в сфере безопасности средств массовой информации.