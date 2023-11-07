Екатеринбург, 7 ноября, 2023, 13:40 — ИА Регнум. В дорожно-транспортном происшествии погиб спикер Думы Североуральска Виктор Ильин, ещё два человека пострадали. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

По предварительной информации, на 15 км автотрассы «Серов-Североуральск-Ивдель» столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Хундай Солярис».

Отмечается, что в результате ДТП один человек погиб, ещё два человека пострадали, они получили травмы различной степени тяжести. Медики им оказывают помощь.

В пресс-службе подтвердили, что в этом ДТП погиб спикер Думы Североуральска Виктор Ильин.

Как передавало ИА Регнум, бывший командир полка Свердловской ГИБДД Борис Литвин погиб в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе Пермь — Екатеринбург. По предварительным данным, у погибшего случился сердечный приступ. Других подробностей не приводится.

Член Совфеда от Татарстана Геннадий Емельянов попал в реанимацию после ДТП на трассе между Чистополем и Нижнекамском. Уточняется, что сенатор на своём Toyota Land Cruiser 200 во время движения со стороны города Чистополя попытался совершить обгон. При этом он проигнорировал дорожный знак «Обгон запрещён». В результате Land Cruiser зацепил по касательной VolkswagenPolo, ехавший в попутном направлении. Автомобиль Емельянова от удара слетел в кювет и перевернулся.