Ереван, 7 ноября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Глава Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался от участия во встрече глав Совбезов в рамках СНГ в Москве 8 ноября. Об этом сообщило агентство «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря главы армянского Совбеза Татевик Петросяна.

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости Глава Совета безопасности Армении Армен Григорян

«Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не поедет в Москву и не примет участие в очередном заседании секретарей советов безопасности государств — участников СНГ, которое состоится 8 ноября в столице Российской Федерации Москве», — заявила Петросян.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Армении Никол Пашинян решил отправиться в Грузию вместо участия в Совете глав правительств СНГ, который проходил в Бишкеке 26 октября. Там Пашинян провёл встречу со своим коллегой из Азербайджана Али Асадовым. Подробности разговора не раскрывались.

До этого стало известно, что временного поверенного Армении вызвали в МИД РФ в связи с одиозными публикациями армянских СМИ в адрес России. В МИД РФ отметили, что временному поверенному указали на неприемлемость разнузданной антироссийской кампании в информационном пространстве республики.

Ранее премьер Армении Пашинян дал интервью The Wall Street Journal, в котором, в частности, заявил, что не видит никаких преимуществ в сохранении присутствия российских военных баз в стране. По его словам, власти Армении ищут новых партнёров, поскольку Россия якобы не смогла выполнить свои союзнические обязательства. Он отметил, что поводом для такого решения стали события в Нагорном Карабахе. На что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что общение через газеты неуместно, а Россия предпринимает попытки помочь Еревану и Баку выйти на заключение мирного договора.