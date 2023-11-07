Хельсинки, 7 ноября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. В Финляндии наложили арест на недвижимость академика Российской академии наук (РАН) Бориса Алешина, передаёт агентство STT.

Максим Блинов/РИА Новости Борис Алешин

Отмечается, что арест был наложен по запросу министерства иностранных дел Финляндии в сентябре. У Алешина были арестованы два объекта недвижимости стоимостью 2,5 млн евро.

Правоохранители не упоминали имя Алешина в решении об аресте, однако агентство смогло выяснить владельца арестованных участков.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября депутат парламента и бывший глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью сети региональных газет Lännen Media предложил запретить россиянам иметь сразу два гражданства. В то же время кандидат в президенты Финляндии не стал бы лишать россиян возможности подавать заявления на получение финского гражданства. Правда, в этом случае заявитель должен отказаться от российского паспорта и гражданства, считает он.

Правительство Финляндии до конца срока своих полномочий в 2027 году намерено облегчить процесс изъятия принадлежащей гражданам России недвижимости. Об этом сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE, ссылаясь на министра юстиции Леену Мери.