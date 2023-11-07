Москва, 7 ноября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Ночью 2 ноября 18-летняя модель Арсений Евтихов скончался в больнице после ДТП в Новомосковском административном округе Москвы. Аварию устроил его 19-летний друг, который недавно получил права и уже несколько раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Возбуждено уголовное дело. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Соцсети Модель Арсений Евтихов

Ночью с первого на второе ноября в полицию поступило сообщение о серьёзной аварии на территории посёлка Внуковское. По данным полиции в ДТП пострадали два человека: модель Арсений Евтихов и его друг Андрей Бланк. Последний находился за рулём автомобиля Peugeot 406. По данным полиции, водитель не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, где врезался в мачту городского освещения. На место аварии вскоре прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Пассажиров госпитализировали в больницу с тяжёлыми травмами.

«В отделение реанимации ГКБ № 40 был госпитализирован 18-летний молодой человек, у которого были диагностирована тяжелая сочетанная травма, ушиб и сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки, перелом рёбер, ушибленная рана левой ушной раковины, резанная рана поясничной области, ушибленная рана живота», — рассказал собеседник агентства.

Во время обследования в больнице, медики обнаружили у Арсения повреждения лёгких, и обширное внутреннее кровотечение. За его жизнь боролись несколько часов, но травмы оказались слишком серьёзными. Около четырёх часов утра он скончался в больнице.

Пока медики пытались спасти Арсения Евтихова, сотрудники ГИБДД разбирались в причинах произошедшего ДТП и изучали информацию о водителе. По их данным, 19-летний Андрей Бланк, который находился за рулём Peugeot 406, получил права около года назад, и за 2023 год уже несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель был госпитализирован в больницу с сотрясением мозга, переломом левого предплечья, ушибами и ссадинами. Его жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.264 УК РФ).

18-летний Арсений Евтихов был начинающей моделью, он участвовал в различных модных показах и съёмках. В том числе для ЦУМа. Молодой человек участвовавал в съёмках для известных брендов. Его карьера стартовала всего год назад, поддерживали юношу некоторые друзья и брат Ярослав. За восемь месяцев до гибели Арсений опубликовал трогательное сообщение на своей странице в соцсети, где отблагодарил тех, кто верил, что он придёт к своей мечте.

«Никто не верил в меня, все смеялись, говорили, что ничего у меня не получится, что это не моё. Все, кроме моего брата Ярослава и друга Максима. Верьте в свои мечты, никогда не сдавайтесь, работайте, трудитесь. Забейте на тех, кто говорит вам гадости. Спасибо тем, кто рядом и даже тем, кто не верил и смеялся надо мной. Вы дали мне огромную мотивацию. Низкий поклон всем моим близким», — написал Арсений.

В модельном агентстве, где работал Арсений, были уверены. что его ждёт большое будущее в индустрии.