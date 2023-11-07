Вашингтон, 7 ноября, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Актёр Брюс Уиллис, у которого диагностировали лобно-височную деменцию, перестал узнавать свою бывшую супругу, актрису Деми Мур. Об этом сообщает издание Closer со ссылкой на источники.

Hubert Boesl/DPA/PHOTO/ТАСС Актёр Брюс Уиллис и актриса Деми Мур

Когда Мур навестила своего 68-летнего бывшего мужа после летнего отпуска в Италии, ей пришлось осознать, что Уиллис больше не понимает, что она — женщина, прожившая с ним в браке 13 лет и родившая ему трёх дочерей.

«Деми поддерживала связь с детьми и женой Брюса Эммой Хеминг. Но она понятия не имела, что всё зашло так далеко», — рассказал собеседник издания.

Прогрессирующее заболевание актёра может вызвать серьёзные когнитивные нарушения, изменения личности и перепады настроения. Уиллис не узнал Мур, так как из-за её отсутствия его память о ней поблёкла. Актёр узнает жену и детей и радуется, когда его дочь Румер приезжает к ним со своей маленькой дочерью Лу.

В сентябре Эмма Хеминг рассказала на шоу «Сегодня», что деменцию не зря называют «семейным заболеванием». Переносить этот недуг тяжело и человеку, и его семье. Она затруднилась с ответом на вопрос, осознаёт ли её муж Брюс Уиллис своё состояние.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале семья Брюса Уиллиса заявила, что у актёра прогрессирует болезнь, связанная с возрастными изменениями мозга — афазия. Из-за этого он перестал сниматься в фильмах. Коллега актёра Сильвестр Сталлоне ранее отмечал, что из-за проблем со здоровьем Уиллис «переживает трудные времена».