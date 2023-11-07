Москва, 7 ноября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Повреждение кабеля связи «Балтика» в Финском заливе не отразилось на работе инфраструктуры компании, заявили в «Ростелекоме».

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Связь Калининградской области с остальной территорией России функционирует в штатном режиме. Авария на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) от Кингисеппа до Калининграда не отразилась на работе инфраструктуры связи и оказании услуг пользователям в области», — заявили в компании.

В «Ростелекоме» также отметили, что передача данных в Калининградскую область организована по наземным маршрутам, а в случае необходимости будут задействованы резервные спутниковые каналы связи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о повреждении кабеля в Министерство связи, добавив, что в Кремле не располагают информацией о связи инцидента с утечкой на газопроводе Balticconnector. Перед этим такие предположения возникли у финского руководства.

Как передавало ИА Регнум, в экономической зоне Финляндии, между Петербургом и Калининградом, обнаружено повреждение кабеля связи «Балтика» компании «Ростелеком». Российская сторона 6 ноября начала ремонтные работы. Работы выполняет судно «Спасатель Карев». «Ростелеком» уведомил Финляндию о выходе из строя кабеля и о намерении провести ремонт ещё 12 октября. Но власти страны попросили отложить работы из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector.

Кабель «Балтика» длиной около 1 тыс. км частично проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Длина подводного кабеля в финской зоне составляет около 377 км, в Швеции — около 395 км.