Москва, 7 ноября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Израильские власти показали свою слабую адекватность, заявив о готовности подвергнуть сектор Газа атомным бомбардировкам, считает востоковед Артём Кирпичёнок. Об этом он заявил 7 ноября корреспонденту ИА Регнум.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что высказывания израильских чиновников о ядерном оружии вызывают много вопросов, в том числе о его наличии в арсеналах этого государства. Так, накануне министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху допустил возможность применения ядерного оружия в секторе Газа.

«Идея кидать ядерные бомбы в Газу свидетельствует о слабой адекватности израильских министров. Газа находится в 50 км от Тель-Авива. И после такой атаки Израиль можно будет закрывать на следующий день», — заметил Кирпичёнок.

Однако, как полагает эксперт, вероятность того, что у Израиля есть ядерное оружие, далеко не 100%. Потому что точных подтверждений нет. А даже если Израиль обзавёлся таким оружием массового поражения (ОМП), то возникает вопрос: в каком оно состоянии? Кирпичёнок подчеркнул, что ядерное оружие надо регулярно испытывать, нужен большой комплекс мер, чтобы оно продолжало функционировать.

В то же время есть несколько косвенных свидетельств, которые позволяют предполагать наличие у Израиля ядерного оружия.

«Известно, что французы в 1960-е годы построили Израилю ядерный реактор в Димоне. Потом был инцидент в Тихом океане, где якобы испытывалась атомная бомба. И, наконец, была история с израильским техником-ядерщиком Мордехаем Вануну, который заявил о том, что у его страны есть ядерное оружие, после чего был похищен в Италии и доставлен в Израиль. И потом он сидел в тюрьме, расположенной напротив моего дома. Больше 10 лет в одиночной камере. Я встречался с ним. У него было абсолютно застывшее лицо, как маска», — рассказал Кирпичёнок.

Востоковед также заметил, что Вануну сделал всё для того, чтобы покинуть Израиль, но так и не смог выбраться за его пределы. В частности, он пытался отказаться от израильского гражданства и принял христианство.

«Но его не выпускают. Последний раз я его видел в Восточном Иерусалиме, где он жил при каком-то монастыре», — припомнил эксперт.

По его словам, исходя из имеющихся на сегодняшний день данных, есть вероятность, что Израиль всё-таки располагает каким-то количеством ядерных зарядов, но единственный сценарий, при котором он применит это ОМП, — война с Ираном.

«Однако сложно представить себе ситуацию, когда такое может произойти. Иран делает всё, чтобы не пойти на прямой конфликт с Израилем. И в случае чего Тегеран предпочтёт действовать руками своих прокси из «Хезболлы», — уверен Кирпичёнок.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Захаровой, высказывания израильских министров о готовности применять ядерное оружие заставляют задаться несколькими вопросами. Во-первых, не получается ли так, что Израиль признал наличие такого оружия. Во-вторых, становится непонятно, «где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?»

Что касается Элияху, то он не только согласился с тем, что атомный удар по Газе — это приемлемый вариант, но также выступил против допуска какой-либо гуманитарной помощи в этот палестинский анклав. Он уверен, что в секторе Газа нет «невовлеченных гражданских лиц». Позднее Элияху заявил, что его слова об атомных бомбардировках следует понимать метафорически. В свою очередь, канцелярия премьер-министра Израиля назвала слова Элияху не соответствующими действительности и заверила, что израильские военные соблюдают международное право.

Представители палестинского движения ХАМАС заявили, что высказывания Элияху отражают практикуемый «фашистским правительством» Израиля беспрецедентный терроризм против палестинского народа.