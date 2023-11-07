Екатеринбург, 7 ноября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. В Свердловской области 73-летний мужчина во время конфликта выстрелил в своих сыновей из ружья. Об этом 7 ноября сообщает издание URA.RU, ссылаясь на источник в следственном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области.

ФСБ РФ/РИА Новости

По его данным, конфликт между отцом и его двумя сыновьями произошёл в селе Туринская Слобода. Отец возмутился тому, что его сыновья не работают, предпочитая сидеть у него на шее.

Отмечается, что отец выстрелил одному сыну в живот, а другому попал в руку. Уточняется, что один из сыновей получил не совместимые с жизнью травмы, он скончался на месте происшествия, другого сына доставили в медучреждение.

По информации издания, отец попытался скрыться, но его задержали сотрудники полиции.

СУ СК России по Свердловской области

Как передавало ИА Регнум, в Архангельской области отец застрелил сына из охотничьего ружья. Трагедия разыгралась в деревне Пономарёвской Коношского района. Смерть 32-летнего мужчины с огнестрельным ранением левого плеча 10 мая констатировал фельдшер, прибывший по вызову. По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 57-летнего отца погибшего. Мужчина рассказал, что в последнее время между ним и сыном постоянно происходили конфликты из-за нежелания последнего жить самостоятельной жизнью. Очередная попытка прогнать сына из дома успехом не увенчалась. Тогда отец достал ружьё и выстрелил в сына. Полученное ранение оказалось несовместимо с жизнью.