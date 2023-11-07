Москва, 7 ноября, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова доставили в Замоскворецкий суд Москвы для избрания меры пресечения по делу о стрельбе в центре столицы, сообщили 7 ноября в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Иванов Н. Ю., обвиняемый в хулиганстве, доставлен в суд», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

При этом отмечается, что ходатайство об избрании меры пресечения пока в суд не поступило.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент со стрельбой произошёл возле ресторана Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной вечером 5 ноября. Между посетителями заведения произошёл конфликт, в ходе которого раздались выстрелы, пострадали четыре человека.

Главного фигуранта инцидента позднее задержали. Им оказался 37-летний чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Причиной стрельбы могла стать просьба закурить.