Москва, 7 ноября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Вопросы по теме повреждения российского кабеля связи, соединяющего Санкт-Петербург и Калининградскую область, следует задавать правительству, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 ноября журналистам.

РИА Новости/Павел Львов

«Мы не обладаем информацией на этот счёт», — сказал Песков, комментируя предположения финской стороны о связи инцидента с утечкой на газопроводе Balticconnector.

Рекомендую обратиться в Министерство связи, это больше правительственная тема, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, российские специалисты 6 ноября приступили к ремонту повреждённого кабеля, соединяющего Санкт-Петербург с Калининградом, в экономической зоне Финляндии. Работы выполняет судно «Спасатель Карев».

«Ростелеком» уведомил Финляндию о выходе из строя кабеля и о намерении провести ремонт ещё 12 октября. Но власти страны попросили отложить работы из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector.

Кабель «Балтика» длиной около 1 тыс. км частично проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Длина подводного кабеля в финской зоне составляет около 377 км, в Швеции — около 395 км.