Москва, 7 ноября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Ситуация на Ближнем Востоке является крайне напряженной и катастрофической, заявил 7 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Юсеф Мухаммед/ТАСС

Таким образом он ответил на вопрос, почему, несмотря на все попытки России, пожар в этом регионе не удаётся погасить.

«Почему это происходит — понятно, продолжается боевая операция израильской армии, для нас очень важно в этой ситуации, чтобы были обеспечены гуманитарные паузы», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Для Москвы важно, чтобы российские граждане покинули сектор Газа, над этим работают российские дипломаты, добавил Песков.

«Ситуация является крайне напряженной и катастрофической», — резюмировал он.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку территории Израиля, захватив ряд населённых пунктов. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи». По состоянию на 6 ноября число погибших от бомбардировок Израиля в секторе Газа превысило 10 тыс. человек. Минздрав анклава уточнил, что жертвами воздушных налётов в том числе стали 4104 ребёнка.

Президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации.

Глава государства заявил, что эффективным путём решения конфликта на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства.