Москва, 7 ноября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Работа по возвращению россиян из зоны палестино-израильского конфликта — сложная, поскольку много желающих покинуть Газу, заявил 7 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ahmed Ibrahim/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Это сложно, потому что нужно синхронизировать гуманитарные паузы, получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, здесь тоже свои требования. Очень-очень сложная работа, наши дипломаты продолжают этим заниматься», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, постпред России при ООН Василий Небензя ранее уточнял, что до тысячи россиян вместе с семьями оказались заложниками блокады сектора Газа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что около тысячи россиян подали заявки на эвакуацию из сектора Газа. Однако вопрос с их вывозом пока остаётся нерешённым. Отмечалось, что среди выезжающих 2 ноября из сектора Газа через КПП «Рафах» граждан России нет. КПП на границе Египта и сектора Газа начал работу 1 ноября, чтобы впустить около 90 раненых палестинцев и около 450 иностранцев.