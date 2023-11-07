Москва, 7 ноября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Официальный визит президента России Владимира Путина в Казахстан очень важен с точки зрения развития всего комплекса двусторонних отношений. Об этом 7 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Михаил Климентьев

Официальный представитель Кремля отметил, что Россия развивает самостоятельные отношения с Казахстаном и они гораздо более тесные, чем у Казахстана со многими странами.

Песков обратил внимание на то, что визит президента РФ в Казахстан очень важен с точки зрения развития всего комплекса двусторонних отношений, важно региональное взаимодействие.

Он пояснил, что президенты России и Казахстана примут участие в пленарном заседании, «сверят часы» по всему комплексу отношений, которые являются очень многогранными, также произойдёт обмен мнениями по региональным проблемам.

«Это самостоятельное измерение, не связано с другими контактами, мы дальше будем развивать наше добрососедство и сотрудничество с Казахстаном», — отметил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Казахстан, сообщил журналист Павел Зарубин. Он также напомнил, что российский лидер и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недавно виделись в Москве и Пекине. Зарубин добавил, что недавно с визитами в Казахстан и Узбекистан также приезжал президент Франции Эммануэль Макрон.

В октябре Путин отмечал, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. Российский президент заявил 7 октября о планах расширять энергетическое сотрудничество с Казахстаном. Для изучения перспектив такого взаимодействия создадут рабочую группу. Путин также выразил уверенность, что стратегическое партнёрство с Казахстаном и Узбекистаном продолжит развиваться.