Ставрополь, 7 ноября, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Певца и тиктокера Xolidayboy (Ивана Минеева) госпитализировали в Ставрополе после падения в обморок во время концерта, сообщил источник ИА Регнум.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певец, блогер Xolidayboy (Иван Минеев)

Известно, что в день мероприятия блогер получил повестку в военкомат.

Во время выступления на сцене «Абрикос-арены» Иван потерял сознание, ему вызвали скорую помощь и госпитализировали с диагнозом «расстройство вегетативной нервной системы». Врачи оценили поведение Минаева как депрессивное.

За несколько дней до концерта глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подала заявление в полицию на Xolidayboy. Она уточнила, что в своих видео Минеев называет себя украинцем. В день концерта ему вручили повестку прямо в аэропорту Минеральных Вод.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября Мизулина обратилась к Минобороны, предложив отправить блогера Даню Милохина служить в армию во время осеннего призыва, в том числе с целью патриотического воспитания. Она написала об этом в своём Telegram-канале.

Это произошло после того, как Милохин, уехавший в 2022 году в ОАЭ, вернулся в сентябре в Россию. Находясь за рубежом, блогер исполнял на публику гимн Украины.

В конце сентября в интернете появилась информация о том, что Милохина объявили в России в розыск по заявлению военкомата. Блогер 20 сентября написал в соцсети, что у него появился серьёзный повод для беспокойства.