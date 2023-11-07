Киев, 7 ноября, 2023, 12:14 — ИА Регнум. После того как глава киевского режима Владимир Зеленский потеряет свой пост, к нему сразу же придёт прокуратура, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

Таким образом он прокомментировал нежелание Зеленского проводить выборы на Украине.

«Для Зеленского это вопрос жизни и смерти. Именно так. Потому что как только Зеленский перестанет быть президентом, к нему сразу придёт прокуратура», — сказал Гагин «РИА Новости».

Он добавил, что Зеленскому придётся отвечать как за геноцид украинцев, так и за геноцид русских.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский заявил, что сейчас не время для выборов на Украине. Он уточнил, что должны прекратиться информационные волны, а «вбрасывать в общество» эту тему безответственно. Глава киевского режима считает, что на Украине есть «структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы».

Перед этим сообщалось, что Зеленский поручил своему штабу начать подготовку к проведению на Украине весной 2024 года президентских выборов.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ИА Регнум 2 ноября предположил, что во время сентябрьского визита Зеленского в США от него потребовали добиться успехов на фронте до конца года, в противном случае его вынудят провести выборы.