Москва, 7 ноября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы взыскал с крупнейшего инвестиционного банка мира Goldman Sachs 615 миллионов рублей в пользу банка «ФК Открытие». Об этом говорится в решении столичного суда.

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Согласно решению, с трёх структур Goldman Sachs, а именно с International (Великобритания), Goldman Sachs Group, Inc. (США) и Goldman Sachs & Co LLC (США) должно быть взыскано 614,7 миллиона рублей в пользу банка «Открытие». Также банку предписано покрыть расходы по оплате госпошлины в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил компании «инициировать разбирательства в Лондонском международном третейском суде (ЛМТС/LCIA)» с участием банка «ФК Открытие».

Сообщается, что решение суда может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде.

В конце июля этого года банк «Открытие» обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд города Москвы о взыскании 614,7 млн рублей в рамках генсоглашения, однако Goldman Sachs International отказался от исполнения обязательств, сославшись на введение в отношении «Открытия» санкций со стороны США и Великобритании. Тогда Арбитражный суд Москвы арестовал несколько активов Goldman Sachs, включая 5%-ную долю «Детского мира», в качестве обеспечительной меры.

Как передавало ИА Регнум, ранее часть активов Goldman Sachs в России были выкуплены управляющим директором Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Максимом Климовым и управляющим директором Goldman Sachs в России Антоном Шрейдером.

Среди основных активов Goldman Sachs в России — доли в Cian PLC (владеет порталом ЦИАН), в HeadHunter Group PLC (владеет сервисом по подбору персонала HeadHunter), а также IXcellerate Limited (головная структура для одноименного оператора дата-центров в России).