Москва, 7 ноября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в ходе визита в Казахстан, сообщает 7 ноября пресс-служба Кремля.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Переговоры лидеров будут посвящены ключевым вопросам дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, стратегического партнёрства и союзничества, перспективам взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Кроме того, Путин и Токаев обсудят актуальные региональные и международные проблемы.

Президенты России и Казахстана посредством видеосвязи примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдёт в городе Костанае.

Ожидается, что по итогам визита лидеры подпишут ряд важных совместных документов и сделают заявления для СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, визит Путина в Казахстан состоится 9 ноября.

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